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Doğum sırasında oksijensiz kalan bebekler soğutularak tedavi ediliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, anne karnında veya doğum sırasında, çeşitli nedenlerle bebeğin oksijensiz kalmasının, başta beyin olmak üzere birçok organda hasara yol açtığını söyleyerek, oksijensiz kalan bebeklerin soğutularak tedavi edilebileceğini müjdeledi.

Doğum sırasında oksijensiz kalan bebekler soğutularak tedavi ediliyor

18 Mayıs 2018 10:01

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları İle Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, anne karnında veya doğum sırasında oksijensiz kalma nedeniyle bebeklerin zihinsel veya bedensel engelli olma riskinden ve hatta ölümle sonuçlanan bu durumu tedavi edecek cihazdan bahsetti. Dalkan, bebeklerin tedavisinde tüm vücudu soğutmak için kullanılan terapötik hipotermi cihazının, ülkemizde sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hizmet vermeye başladığını bildirdi.
 

 “Beynin oksijensiz kalması ölüm ya da kalıcı hasarla sonuçlanabiliyor”
Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, anne karnında veya doğum sırasında, çeşitli nedenlerle bebeğin oksijensiz kalmasının, başta beyin olmak üzere birçok organda hasara yol açtığını söyleyerek, bugüne kadar oksijen eksikliği yaşamış birçok bebeğin yaşama devam edemediğini, yaşayabilenlerin büyük bir kısmında ise zihinsel ve bedensel kalıcı hasarlar meydana geldiğini söyledi.
 

“Cihaz sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde”

Anne karnında veya doğum sırasında oksijensiz kalan bebekleri sağlığına kavuşturmada kullanılan ve dünyada kabul görmüş tek cihaz olma özelliğini taşıyan Terapötik Hipotermi cihazının, Mart ayı itibarı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hizmet vermeye başladığını ifade eden Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, ileri teknoloji bu cihazın ülkemizde sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yer aldığını ifade etti.

“Sinir hücrelerinin ölümü en aza indirilecek”

Oksijensiz kalma durumunun yenidoğan bebeklerde sık karşılaşılan bir sorun olduğunu kaydeden Doç. Dr. Ceyhun Dalkan: “Bu durum zihinsel veya bedensel engelli olarak hayatına devam etme, hatta ölüm gibi sonuçlara yol açmaktadır. Tüm vücudu soğutmadaki amaç beynin su toplamasını önlemek ve sinir hücrelerinin ölümünü en aza indirgemektir” diye konuştu.

 

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