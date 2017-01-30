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Doğum yapmak için gittiği hastanede yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın, doğum yapmak üzere gittiği hastanede gözaltına alındı.

Doğum yapmak için gittiği hastanede yakalandı

30 Ocak 2017 19:34

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya polisi tarafından aranan Fadime G., dün öğle saatlerinde doğum yapmak için Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanenin sistemine Fadime G.’nin bilgilerinin düşmesiyle harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Fadime G.’nin hastanede doğumunu bekledi. Doğumhaneden çıkmasıyla birlikte polis tarafından gözetim altında tutulan Fadime G., bugün hastaneden taburcu olmasıyla gözaltına alındı. Şüpheli Fadime G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından 1 günlük bebeğiyle beraber adliyeye getirildi. Şüphelinin mahkemeye sevki sırasında ise bebek aile yakınları tarafından alındı. Şüpheli Fadime G.’nin çıkarıldığı mahkemede bir gün daha hastanede kalmasına karar verildi.

Erdal Anak 

Etiketler: antalya, fetö


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