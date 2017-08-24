Doğu’nun ilk balon turu Ahlat’ta yapıldı

İlçede oldukça yoğun bir ilgi gören balonlar Ahlat semalarına renk kattı. 26. Ahlat Avrasya Kültür Buluşması şenlikleri coşkulu bir şekilde devam ederken, etkinlikler kapsamında düzenlenen sıcak hava balon turu Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk kez Ahlat’ta yapıldı. Türk Hava Kurumu tarafından, Ahlat semalarında uçurulan balonla gezintiye çıkanlar, gökyüzünden Dünya’nın en büyük İslam mezarlığını, Türkiye’nin en büyük Gölü olan Van Gölü’nü, Nemrut ve Süphan Dağı ile ilçenin eşsiz doğa manzarasını izlemenin keyfini yaşıyor. Şenlikler kapsamında 10 gün boyunca ilçe halkının balonla gezme imkanı bulacağını söyleyen Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Doğu Anadolu’da ilk defa sıcak hava balonun havalandığını belirterek, “Bugünler bölgemiz için özel günler. Bize Anadolu’yu yurt yapanların seferinin başladığı günler. 22-23-24-25 Ağustos tarihleri Malazgirt Harbi’nin öncü muhaberelerinin olduğu tarihlerdir. Ahlat’ta yıllardan beri bu tarihte festival düzenlenir. Bu tarihlerde Ahlat Avrasya Kültür Buluşması adı altında 26. şenliğimizi düzenliyoruz ve bir ilki gerçekleştiriyoruz. Şuan burada ki basın mensubu arkadaşlarla birlikte bir ilke imza atıyoruz. Çünkü Pamukkale ve Kapadokya’da bölgesinde balonların uçtuğunu biliyoruz ama Doğu Anadolu’da ilk defa sıcak hava balonu havalandı. Biraz önce UNESCO Dünya Mirası Listesinde olan Selçuklu Meydan Mezarlığımızdan havalandık. Doğu Anadolu’da bir güvenlik algısı var. Batıdan burada çok büyük sıkıntı olduğu düşünülüyor. Ama İçişleri Bakanlığı’nın mevcut güvenlik politikaları ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mücadelesiyle burada tamamen huzur ve sükûnet ortamı oluşmuş durumdadır. Hiç kimse buraya gelmekten çekinmesin gerçekten burada da tematik turizme yönelik çok büyük imkânlar var. Her şeyden önce Anadolu’da ki medeniyetimizin başladığı adres Doğu Anadolu’dur. Burada Kültür turizmi olabilir, doğa adına hemen hemen her şeyin bulunduğu bir yer. Hemen sağ tarafımda Nemrut Krater Gölü, sol tarafımda Türkiye’nin 2. büyük dağı olan Süphan Dağı ardımızda Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü var. Hemen önümüzde ise Nazik Gölü’müz var. Hakikaten burası gezilmesi, görülmesi ve istifade edilmesi gereken yerlerin başında bulunuyor. Bütün vakti müsait olan vatandaşları ilçemize, ilimize, bölgemize davet ediyoruz. Bununla beraber bize bu imkanı sağlayan Ulaştırma Bakanlığımızın saygıdeğer müsteşarı Suat Hayri Aka beye, bize katkılarından dolayı Türk Hava Kurumu yetkililerine teşekkürü borç biliyoruz. 23-24-25 Ağustos tarihleri Ahlat’ın festival tarihleridir. Vakti müsait olan herkesi bu festivale bekliyoruz” dedi.

Tura katılan Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen, yapılan balon turunun oldukça güzel olduğunu belirterek, ilçede ilk kez yapılan balon turunun renkli görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ise, “Ahlat semalarında uçuyoruz. Bize bu güzelliği yaşatan Kaymakam beye ve başkan beye çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi Ahlat tarihinin yanında birde yem yeşil ovaları görüyorsunuz. Ahlat tarihinin yanında adeta bir tarım cennetidir” dedi.

Serdar Adıyaman