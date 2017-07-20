Doğuş Balbay: 'Grupta bizi en çok Sırbistan zorlayacaktır'

EuroBasket 2017’de D Grubu’nda Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın ve Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Doğuş Balbay, düzenlenen medya gününde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Heyecanlıyız”

Yeni bir antrenörlerinin olduğunu ve genç bir takımdan oluştuklarını belirten Balbay, “Heyecanlıyız, inşallah hepimiz için güzel bir birliktelik olur. Turnuvaya hazırlanmak için önümüzdeki 1.5 ay var. O süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Hazırlık maçları yapacağız. İtalya’da kondisyon kamplarımız olacak. Umarım sağlıklı bir şekilde bu kampları atlatıp, şampiyonaya en hazır şekilde çıkarız” diye konuştu.

“Genç olmamızı avantaja çevirmemiz lazım”

Takımın genç oyunculardan kurulmasının ne gibi etkisi olacağının sorulması üzerine Doğuş, “Genç olmamızı avantaja çevirmemiz lazım. Tecrübe önemli. Bazı genç oyuncuların Milli Takımlar seviyesinde tecrübesi olmayabilir belki ama bunu da avantaja çevirebiliriz. Daha enerjik olabiliriz, daha çok baskı yapabiliriz. Biz de bunu göreceğiz” diye cevap verdi.

“Bizi Sırbistan zorlayabilir”

D Grubu’daki rakipler hakkında da konuşan milli oyuncu, “Her maç zorlu geçecek. Sırbistan zorlu bir ekip. Bizi onlar zorlayabilir. Diğer takımların da her biri ciddi oyunculara sahip. Bekleyip, göreceğiz. Her maça ayrı konsantre olmalıyız” şeklinde konuştu.

“Türkiye’deki maçlarda taraftarın etkisiyle güçlü hissediyoruz”

Türkiye’de yapılan turnuvalarda daha başarılı performans sergilenmesini de değerlendiren 28 yaşındaki oyuncu, “Bir sebebi yok ama Türkiye’de oynadığımız maçlar da taraftarı etkisi çok fazla. O yüzden desteği ile her zaman enerjik ve güçlü hissediyoruz. Çünkü basketbol taraftarla daha güzel. Taraftarların etkisi maçların seyrini ve gidişatını değiştiriyordur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol