Doka, kariyer günlerinde üniversite öğrencilerine deneyimini aktardı

Kalıp ve iskele sektörünün öncü firmalarından Doka, aralarında Boğaziçi, ODTÜ ve Yıldız Teknik’in de bulunduğu ülkemizin önde gelen üniversitelerinde öğrencilerle buluşarak 150 yıllık tecrübesini genç mühendis adaylarına aktardı. Gençlerde kariyer bilincini oluşturmak amacıyla, üniversitelerin kariyer günlerinde öğrencilerle bir araya gelen şirket, konferanslarla gençlere gelecek rotalarını çizmelerinde destek olurken, inşaat mühendisliği öğrencilerine staj imkanı sunuyor. Şirket ayrıca üniversitelerde düzenlediği 'Kalıp İskele Kurma Yarışması' ile öğrencilere, okulda edindikleri teknik bilgileri pratiğe dökme imkanı sağlıyor.

22 yıl önce mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu

Verilen seminerler sayesinde şirketin yurtiçi ve yurtdışında dahil olduğu büyük projeler hakkında bilgi alan öğrenciler, geleneksel yöntemlerin yanında şirketin kolay kurulum, hız ve maksimum güvenlik sağlayan sistemlerinin şantiyelere getirdiği avantajları da öğrenmiş oldular. Böylece şirket, öğrencilerin mezun olmadan daha donanımlı birer mühendis olarak yetişmelerine katkı sağlıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapılan Civilistanbul etkinliğine katılan Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, mezun olduğu üniversitede genç mühendisler ile buluşup kariyer yolculuğu üzerine tecrübesini aktardı. 22 yıl sonra mezun olduğu üniversitede öğrencilerle buluşan Özatay, çalışma hayatındaki deneyimlerini paylaştı, inşaat sektörünün ve ülke ekonomisinin dinamiklerini anlattı, mühendis adaylarına kariyer seçimlerinde ışık tutacak tavsiyelerde bulundu.

Şirket yöneticileriyle birebir görüşme imkanı

Kariyer günleri kapsamında Doka Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Beril Kaya ile birebir görüşme imkanı yakalayan inşaat mühendisliği öğrencileri, şirkette staj yapma imkanı da elde edebiliyor. Uzun dönemli staj imkanı ile hem Türkiye ofisinde, hem de Avusturya fabrikasında eğitim alan stajyerler yapı malzemeleri sektörünü kariyer planlamasındaki öğrenciler için büyük bir imkan sağlayacak.

Mühendis adayları Doka sistemleri ile yarışıyor

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi her yıl yüzlerce inşaat mühendisini mezun eden üniversitelerde öğrenci kulüplerinin düzenlediği organizasyonlara destek olan şirket, yılın ikinci yarısında Anadolu'daki üniversiteleri de ziyaret edeceği kaydedildi.