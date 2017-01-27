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Doktor evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir hastanenin acil servisinde görevli pratisyen doktor evinde ölü bulundu.

Doktor evinde ölü bulundu

27 Ocak 2017 11:27

Edinilen bilgiye göre, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli pratisyen doktor 52 yaşındaki Selam Kanepeci’nin 2 gündür işe gitmemesi üzerine merak eden iş arkadaşları kendisine bir türlü ulaşamadı. Durumdan şüphe duyan iş arkadaşları Kanepeci'nin Oba Mahallesi'ndeki kaldığı evine giderek jandarmaya haber verdi. Evin kapısını açmaması üzerine içeri giren ekipler, Kanepeci'yi hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Kanepeci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından yapılan ön otopside Kanepeci'nin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Sömestir tatili için memleketlerine giden eşi ve oğlu ise acı haberi alır almaz Alanya'ya gelmek için yola çıktı. 

Erdal Anak
 


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