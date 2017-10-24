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Doktor iki aracın arasında sıkıştı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Doktor iki aracın arasında sıkıştı

24 Ekim 2017 11:49

10 DAP 69 plakalı aracıyla Balıkesir'den Kepsut'a giden Dr. Gül Ersoy Balıbek'in otomobiline seyir halindeyken arkadan plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Balıbek, aracındaki hasara bakmak için indi. O sırada bir dolmuş taksi de kazaya karıştı. Balıbek, iki araç arasında kalarak ağır yaralandı. Kaza mahalline gelen sağlık ekibi, yaralı mesai arkadaşlarına müdahale etti. Balıbek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, Balıbek'e çarpıp kaçan iki aracı arıyor.

Erdal Küçük 

 

 

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