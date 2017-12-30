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Doktor robota dev teşvik

Tedavi hizmetlerine ve engellilere hareket kazandırmaya yönelik üretilecek sistemlere, 3 milyon TL’ye kadar AR-GE teşviki verilecek. Bu sistemlerin yapay zekâya sahip olması gerekiyor

Doktor robota dev teşvik

30 Aralık 2017 06:01

Hükûmetin ekonomi kurmaylarının sık sık dile getirdiği “AR-GE, inovasyon ve yüksek katma değerli teknolojiye daha fazla odaklanılacağı” konusu, fiiliyatta da karşılığını buluyor. Bu kapsamda TÜBİTAK, AR-GE’ye desteği artıracak. Üst limiti 3 milyon lira olan desteği alabilmek için, robot sistemlerinde yapay zekâ temelli tekniklerin kullanılması ve insan-çevre etkileşim kabiliyetine sahip olması gerekiyor. Tedavi hizmetlerine ve engellilere hareket kazandırmaya yönelik üretilecek olan bu sistemlerin, öğrenebilmesi ve karar verebilmesi de dikkate alınacak. Bunların yanı sıra güvenli sistemler olması da istenen bir diğer özellik... Buna göre AR-GE projelerinin; hastanın durumunu izleyebilen, tedavi programları uygulayabilen, engellilere hareketlilik sağlayabilen “akıllı yardımcı sistemler” olması bekleniyor. Destek kapsamında proje başvuruları, 12 Ocak tarihine kadar alınacak. Söz konusu çağrı kapsamında; özellikle “insansı” ve “akıllı” robot sistemleri konusunda yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor. Bu robotik sistemlerin yüksek katma değere sahip olması ve hayat kalitesini artırmaya katkı sunması öngörülüyor. Böylece yazılım ve donanım açısından yerli katkı oranı yüksek sistemlerin geliştirilmesi ve prototiplerinin üretilmesi amaçlanıyor.   

Türkiye Gazetesi

Etiketler: doktor robot, teşvik

 

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