Doktor ve babası FETÖ’den gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan doktor O.P. ve ismi henüz öğrenilmeyen babası ile birlikte Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. O.P.’nin kripto FETÖ’cü olduğu, örgütün doktor yapılanması içinde yer aldığı iddia edildi. O.P.’nin babasının meslekten ihraç edilen eski bir kamu görevlisi olduğu ve üzerine kayıtlı hatta “Bylock” olduğunu öne sürüldü. Şüpheli O.P., babası ile birlikte ayrıca yaşadığı evde sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen O.P. ve babasının işlemlerinin ardından Bursa’ya gönderileceği öğrenildi.

Gökten Ceylan