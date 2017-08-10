Diğer
Kategoriler

Doktor ve babası FETÖ’den gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor kripto FETÖ’cü olduğu iddiası ile babasıyla birlikte gözaltına alındı.

Doktor ve babası FETÖden gözaltına alındı

10 Ağustos 2017 13:31

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan doktor O.P. ve ismi henüz öğrenilmeyen babası ile birlikte Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. O.P.’nin kripto FETÖ’cü olduğu, örgütün doktor yapılanması içinde yer aldığı iddia edildi. O.P.’nin babasının meslekten ihraç edilen eski bir kamu görevlisi olduğu ve üzerine kayıtlı hatta “Bylock” olduğunu öne sürüldü. Şüpheli O.P., babası ile birlikte ayrıca yaşadığı evde sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen O.P. ve babasının işlemlerinin ardından Bursa’ya gönderileceği öğrenildi. 

Gökten Ceylan

Etiketler: doktor, fetö, gözaltı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!