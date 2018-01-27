Diğer
Kategoriler

Doktor ve çiftçiyi 265 bin lira dolandıran sahte polis tutuklandı

Batman'da oturan bir çiftçi ile Kütahya'da oturan bir doktoru, kendini polis olarak tanıtıp FETÖ ile korkutarak 265 bin lira dolandıran zanlı Adana polisi tarafından yakalanıp sorgulandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklardı.

Doktor ve çiftçiyi 265 bin lira dolandıran sahte polis tutuklandı

27 Ocak 2018 16:29
Doktor ve çiftçiyi 265 bin lira dolandıran sahte polis tutuklandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal A. (20) kendisini polis olarak tanıtıp Batman'da aradığı çiftçi M.G. (63) ve Kütahya'da aradığı kadın doktoru A.A.'nın (61) banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını ve örgüte para aktarıldığını söyleyerek 265 bin lira dolandırdı. Bir süre sonra hem Batman'daki çiftçi hem de Kütahya'daki doktor, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Batman ve Kütahya polisi, yaptığı çalışmada dolandırıcılığı Kemal A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine polisler, 81 il emniyet müdürlüklerinin Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine zanlının fotoğrafını gönderip görüldüğü yerde yakalanması talimatını verildi. Adana polisi bu bilgi üzerine zanlıyı Adana'da aramaya başladı. Yapılan arama çalışmalarında zanlı Mücahitler Caddesinde görülerek yakalandı.

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlının suçlamaları kabul etmeyerek hesabını bir kişinin istediğini ona yardım amaçlı verdiğini sahte polis olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutukladı.  

Fatih Keçe - Umutcan İşledici

Etiketler: Batman, dolandırıcı, sahte polis

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç