Doktor ve çiftçiyi 265 bin lira dolandıran sahte polis yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal A. (20) kendisini polis olarak tanıtıp Batman'da aradığı çiftçi M.G. (63) ve Kütahya'da aradığı kadın doktoru A.A.'nın (61) banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını ve örgüte para aktarıldığını söyleyerek 265 bin lira dolandırdı.

Bir süre sonra hem Batman'daki çiftçi hem de Kütahya'daki doktor, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Batman ve Kütahya polisi, yaptığı çalışmada dolandırıcılığı Kemal A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine polisler, 81 il emniyet müdürlüklerinin Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine zanlının fotoğrafını gönderip görüldüğü yerde yakalanması talimatını verildi. Adana polisi bu bilgi üzerine zanlıyı Adana'da aramaya başladı. Yapılan arama çalışmalarında zanlı Mücahitler Caddesinde görülerek yakalandı.

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlının suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Fatih Keçe

