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Doktor ve eczacılara FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda çoğunluğu doktor ve eczacı olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı.

Doktor ve eczacılara FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

09 Kasım 2016 09:50

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde FETÖ/PDY bağlantılı doktor ve eczacılarında aralarında bulunduğu 31 şüphelinin yakalanması için operasyon yaptı. Elazığ merkezli Diyarbakır ve Adıyaman’da yapılan eş zamanlı operasyonda 31 şüpheliden 11 eczacı, 8 doktor ile veteriner, fizyoterapist, hemşire ve ebelerin de yer aldığı 23’ü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyaller, örgüte yönelik yazılı dokümanlar, KHK ile yasaklanan yayın evlerine ait yayınlar, Bank Asya hesap kartları ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gülen’in çağrısı üzerine bankaya para yatırmışlar

Gözaltına alınan şüphelilerin çoğunluğunun, FETÖ/PDY ‘nin gizli iletişimi ağı olan ‘Bylock’u kullandığı öğrenildi. Aynı zamanda şüphelilerin, örgüt adına himmet, kurban topladıkları, örgüte müzahir basın,yayın kuruluşlarına abone oldukları ve diğer vatandaşların abone olmaları için çalışma yürüterek vatandaşlara referans oldukları, örgütün finans kaynağı olan Asya Bank Katılım A.Ş’ye örgüt lideri Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine para transferleri yaptıkları iddia ediliyor. 

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ 


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