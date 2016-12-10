Diğer
Kategoriler

Doktor ve hastalar ölümle karşı karşıya

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi binası 2 yıl önce yıkım kararı çıkarılmasına rağmen yıkılmıyor. Söz konusu durum, doktor ve hastaları olası göçük faciasıyla karşı karşıya bırakıyor.

Doktor ve hastalar ölümle karşı karşıya

10 Aralık 2016 11:40
Doktor ve hastalar ölümle karşı karşıya - Tıkla İzle

Merkez Kayapınar ilçesi 500 Evler Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli sağlam olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Ancak kararın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, Sağlık Merkezi taşınmadığı gibi, bina da yıkılmadı. 18 bin nüfusa hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi’nin taşınmaması ve binanın yıkılmaması, doktor ve hastaları olası göçük faciasıyla karşı karşıya bıraktı. Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu.

“Küçük bir depremde burası yıkılır”
İkamet ettiği Afetevler’in aile sağlığı merkezine çok uzak olduğunu ve bazen araba bulamayarak yürümek zorunda kaldıklarını ifade eden Mahsun Akyüz, “Merkez şu anda yıkılma aşamasına gelmiş. Hafif bir depremde burası hemen yıkılır. Bir an önce başka bir merkez açılmasını istiyoruz. Afetevler’in nüfusu çok kalabalık” dedi.

“İğne yapmak için 4 saat bekledim”
Ekrem Yıldız, sağlık merkezinin hem yetersiz hem de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlatarak, “Tüm çevredeki vatandaşlara burada bakılıyor. Yıkılma tehlikesi üst seviyede. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Yıkılmama nedeni vatandaşları mağdur etmemek”
Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri ise, 2 yıl önce yıkım kararı alınan binanın vatandaşların mağdur olmaması için yıkılmadığını savundu. Yetkililer, binanın yıkılması ve vatandaşların zarar görmesi durumunda sorumluluğun kime ait olacağı sorusuna, “Bize ait” yanıtını vererek, “Bina Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait. Aile hekimleri bizim kiracımız. Cari giderler onlara ait. Aile Hekimliği Yönetmeliği’ne göre hizmet verilecek yeri bulmak ve kiralamak da onlara ait” ifadelerinde bulundu. 

Etiketler: 500 Evler Mahallesi, Ekrem Yıldız, Merkez Kayapınar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç