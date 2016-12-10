Merkez Kayapınar ilçesi 500 Evler Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli sağlam olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Ancak kararın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, Sağlık Merkezi taşınmadığı gibi, bina da yıkılmadı. 18 bin nüfusa hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi’nin taşınmaması ve binanın yıkılmaması, doktor ve hastaları olası göçük faciasıyla karşı karşıya bıraktı. Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu.

“Küçük bir depremde burası yıkılır”

İkamet ettiği Afetevler’in aile sağlığı merkezine çok uzak olduğunu ve bazen araba bulamayarak yürümek zorunda kaldıklarını ifade eden Mahsun Akyüz, “Merkez şu anda yıkılma aşamasına gelmiş. Hafif bir depremde burası hemen yıkılır. Bir an önce başka bir merkez açılmasını istiyoruz. Afetevler’in nüfusu çok kalabalık” dedi.

“İğne yapmak için 4 saat bekledim”

Ekrem Yıldız, sağlık merkezinin hem yetersiz hem de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlatarak, “Tüm çevredeki vatandaşlara burada bakılıyor. Yıkılma tehlikesi üst seviyede. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Yıkılmama nedeni vatandaşları mağdur etmemek”

Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri ise, 2 yıl önce yıkım kararı alınan binanın vatandaşların mağdur olmaması için yıkılmadığını savundu. Yetkililer, binanın yıkılması ve vatandaşların zarar görmesi durumunda sorumluluğun kime ait olacağı sorusuna, “Bize ait” yanıtını vererek, “Bina Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait. Aile hekimleri bizim kiracımız. Cari giderler onlara ait. Aile Hekimliği Yönetmeliği’ne göre hizmet verilecek yeri bulmak ve kiralamak da onlara ait” ifadelerinde bulundu.