Doktor yasak aşk yüzünden bıçaklanan adamı böyle kurtardı

Bursa'da geçtiğimiz Şubat ayında kalbinin altından bıçaklanarak ağır yaralanan Osman C. kaldırıldığı devlet hastanesinde kalbi durunca acil tıp doktoru sedyeye çıkmış ve dakikalarca kalp masajı yapmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Osman C'yi bıçakladığı tespit edilen Emin Ç. gözaltına alınmıştı. Hakkında 'Basit yaralama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, bulundurma veya taşıma, kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açılan Emin Ç'nin yargılanmasına başlandı.

"Senin karın benim karım' dedi dayanamadım bıçakladım"

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Emin Ç, eşi Derya Ç, mağdur Osman C, yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmaya birlikte katılan sanık Emin Ç'nin eşi Derya Ç. ve mağdur Osman C'nin yasak aşk yaşadığı alınan ifadelerde ortaya çıktı.

Mahkeme başkanının olay günü yaşananları sorması üzerine savunmasına başlayan sanık Emin Ç, eşinin ve mağdurun yasak aşk yaşadığını, bunu ilk öğrendiğinde tarafların kendisinden özür dileyip pişman olduklarını dile getirdiğini fakat kendisinden gizli ilişkilerine devam ettiklerini belirterek, olay günü tartıştığı eşi Derya Ç'nin evi terk edip Osman C'ye gittiğini ve Osman C'nin kendisini arayıp 'Senin karın artık benim karım' dediğini, bunu kendine yediremeyip mağduru bıçakladığını belirtti. Emin Ç. ifadesinde, "Derya ile uzun zamandır evliyim. Osman da benim arkadaşımdı. Karım ve arkadaşım yasak aşk yaşamaya başlamış. Bunu bir şekilde öğrendim ve taraflara neler olduğunu sordum. İkisi de bana yaşananların hata olduğunu, pişman olduklarını ve bir daha olmayacağını söylediler. Ben de konuyu çok uzatmadım affettim. Daha sonra bir gün işe gitmek için evden çıktım. Yolda elimi cebime attım ve 200 lira paramın eksik olduğunu fark ettim. Önce eşimi aradım telefonu kapalıydı daha sonra eve gittim. Evde eşimle paramın nerede olduğu ve telefonunun neden kapalı olduğu sebepleri ile tartışmaya başladık. Ben sinirlerime hakim olamayıp eşime tokat attım. Eşim de bunu kabullenmedi ve evi terk etti. Önce bir komşumuza, oradan da yasak aşk yaşamaya devam ettiği Osman'ın evine gitmiş. Olanları Osman'a anlatmış. Osman da beni aradı. 'Senin karın artık benim karım' dedi. Bu söz üzerine tartışmaya başladık. Söylediklerini kendime yediremedim ve kalkıp evlerine gittim. Ben eve gittiğimde Derya evdeydi. Biz tartışmaya başlayınca korkup dışarı çıktı. Biz Osman ile tartışmaya devam ettik ve ben söylediklerine dayanamayıp ekmek bıçağını göğsüne sapladım" dedi.

Sanık savunmaları karşı beyanları alınan taraflar iddiaları doğruladı. Mağdur Osman C. beyanlarında sanık ile aynı ifadeleri kullanırken yaşadığı aşk sebebi ile pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Duruşmaya mağdur ile birlikte katılan Derya Ç. de pişman olduğunu aktardı. Mahkeme Başkanı dosyadaki eksik hususların giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Derya Evren

