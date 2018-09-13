Doktora ve yüksek lisans programlarına kayıtlar devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi'nin YÖK ve YÖDAK onaylı yüksek lisans programlarının yanında, doktora ve on-line yüksek lisans programlarının Eduniversal'ın yanında IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından da onayı olduğu belirtilerek, programlara başvuruların devam ettiği belirtildi.

Yüksek lisans programı ile küresel uzmanlaşma

Tezli ve Tezsiz olmak üzere toplam kırk üç yüksek lisans programı: Avrupa Birliği Çalışmaları, Basın-Yayın , Bilgisayar Mühendisliği, Tezsiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi , Danışmanlık Psikolojisi, Denizcik Ulaştırma ve Lojistiği, Denizcilik ve Liman Yönetimi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim , Ekonomi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finansal Yönetim, Halkla İlişkiler, Havacılık Ulaştırma Lojistiği, Hukuk, İç Mimarlık,İngiliz Dili Öğretimi, İnsan Kaynakları Yönetimi , İşletme Yönetimi, Kültürel Miras Yönetimi, Mimarlık, Tezsiz Ortaöğretim Alan Öğretmenliği, Pazarlama, Sağlık Psikolojisi , Sağlık Yönetimi, Sosyal Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Türkçe Eğitimi, Uluslararası Deniz Ticaret Hukuku, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Hukuku, Yapı Yönetimi, Yöneticilik İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Pedagojik Formasyon, Hemşirelik, Beden Eğitimi Öğretimi ve İşletme akademik yüksek lisans programlarının yanında 16 doktora programına da öğrenci kabul edileceği belirtildi.

Adaylarının yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili detaylı bilgiye graduate.gau.edu.tr web adresi, kayit@gau.edu.tr mail adresinden ulaşabilecekleri belirtildi.

