Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Suçları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mensupları Derneği (SAMEDER) ve Yeryüzü Doktorları'na (YYD) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladığı gerekçesiyle şafak vakti operasyon başlattı. Polis Adana merkezli Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da bu dernek ve kuruluşun binaları da olmak üzere eş zamanlı olarak 32 ayrı adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 24 doktor, diş hekimi ve eczacı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli tıp birimine sağlık kontrolüne getirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fatih Keçe