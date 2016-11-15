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Doktorlara yönelik FETÖ/PDY operasyonunda 22 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, çoğunluğu doktorlardan oluşan 22 kişi gözaltına alındı.

Doktorlara yönelik FETÖ/PDY operasyonunda 22 gözaltı

15 Kasım 2016 17:21

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, haklarında yakalama ve gözaltı kararı verilen doktorlara yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Çorlu merkezli olmak üzere Tekirdağ, Adana, Muğla, İstanbul ve Kırklareli’nde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyon kapsamında 11’i Çorlu’dan olmak üzere çoğunluğu doktorlardan oluşan toplam 22 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. 

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, paralel devlet yapılanması


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