Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, haklarında yakalama ve gözaltı kararı verilen doktorlara yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Çorlu merkezli olmak üzere Tekirdağ, Adana, Muğla, İstanbul ve Kırklareli’nde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyon kapsamında 11’i Çorlu’dan olmak üzere çoğunluğu doktorlardan oluşan toplam 22 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Serdar Şahin

TEKİRDAĞ