Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kitabın İngilizce olup, üç bölümden oluştuğu ve İngiliz Hukuk Sisteminin dikkate alındığı belirtildi. Kitapta ihmale dayanan haksız fiiller ve bu kuralların tıp mesleğine etkileri incelenerek, doktorların uygulamalarında bulunan ihmallerin etkileri ve sonuçlarının, İngiliz Hukukunda ‘caselaw’ olarak bilinen içtihat kararları kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

"Doktor ihmalleri karşısında hukuk yolunda hasta haklarının koruma altına alınması gerekiyor"

Kitabında doktor ihmallerinin etkileri ve sonuçlarını inceleyen Ordu, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu konuda bütün birimlerin önemli çalışmalar yapması gerektiğini söyledi. Ayten Ordu, "Doktorlar görevlerini yerine getirirken, makul bir şekilde özenle hareket etmeleri gerekmektedir. Doktorlar, gerek teşhis gerekse tedavide ufak bir tereddüt gösteren durumlarda dahi bu tereddütü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada koruyucu tedbirler almakla yükümlü olmalıdırlar. Son zamanlarda, hastaların doktorlara karşı açmış oldukları ihmal davalarında başarı oranı artmıştır. Bunun nedeni ise, ihmale dayanan haksız fiillere ilişkin düzenlemelerin varlığıdır. Başarıya ulaşan bu davalar ile hasta haklarının korunmasında önemli bir yer tutuyor. Umarım bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine bu konuda kaynak açısından katkı sağlayacaktır" dedi.

