Doktoru darp eden şüpheliler suçunu kabul etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, önceki akşam kent merkezinde arkadaşlarıyla yemekte buluşan Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Hasan Koca’dan, yemek programından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Kozlu ilçesine bağlı Ören köy yol ayrımında yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilen Koca, darp edilmiş halde bulundu.

BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan doktorun hastanedeki tedavisi sürerken jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili ortak çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipleri olay günü otomobille doktoru darp ettikleri iddia edilen T.Y. ve uzman çavuş olduğu öğrenilen M.B.’yi gözaltına aldı. İfadelerinde aralarında eskiye dayalı husumet olduğunu iddia edilen zanlıların, doktoru darp ettikten sonra yol kenarına attıklarını kabul ettikleri ifade edildi.

Zanlılar sağlık kontrolü için Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Binası’na getirildi. Gazetecilerin “Olayı neden işlediniz?” sorusunu yanıtsız bırakan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sertaç Özdemir - Barış Doğan