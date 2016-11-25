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Doktoru dolandıran 4 kişi yakalandı

Adana'da bir bankanın müşteri hizmetlerinden aradıklarını söyledikleri doktorun 54 bin 500 lirasını dolandırdığı ileri sürülen 1'i kadın 4 kişi yakalandı.

Doktoru dolandıran 4 kişi yakalandı

25 Kasım 2016 09:26
Doktoru dolandıran 4 kişi yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Fatih Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Cem T.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisinin bir bankanın müşteri hizmetlerinden aradığını söyleyerek ,"Kredi kartınızda bir problem var onu çözmek için şifrenize ihtiyaç var" dedi. Cem T. de sorunun çözülmesi için kendisini müşteri hizmetleri personeli gibi tanıtan şahsa kredi kartı şifresini ve kart numarasını verdi. Bunun üzerine dolandırıcılar internet üzerinden doktorun hesabına girip 54 bin 500 lira parayı bir başka hesaba havale ettiler. Bir süre sonra Dr. Cem T. müşteri hizmetlerini arayıp sorunun düzeltilip düzeltilmediğini sordu. Bu arada, cep telefonuna da kredi kartından para çekildiği bilgisi geldi.

Müşteri hizmetleri de kredi kartında sorun olmadığını bildirdi 

Cem T. bunun üzerine polise giderek şikayette bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yenkesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis önce internet üzerinden paranın havale edildiği adresleri belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan bu çalışmada havalenin Figen T. (45) ile Sedat E. hesabına aktarıldığı belirlendi. Polis 2 kişiyi adreslerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Zanlılar ise Necati Ö. isimli bir şahsın kendilerinden hesap numaralarını istediğini, arkadaş oldukları için hesap numaralarını verdiklerini söyleyince Necati Ö. de gözaltına alındı. Necati Ö. ise suçlamaları kabul etmedi. Polis, zanlıların ifadeleri doğrultusunda olaya karıştığı ileri sürülen Nurullah A.'yı da (38) gözaltına aldı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Necati Ö. tutuklanırken, 3 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Fatih Keçe
ADANA 


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