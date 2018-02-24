Doktoru dövüp ormana atan 2 kişi gözaltına alındı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Acılık Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Hasan Koca'nın darp edilerek Kozlu ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarındaki ormanlık alana atılmasının ardından yürüttüğü soruşturma kapsamında bölgede bulunan kameraları incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında, olayla ilgili 5 kişinin ifadesini alan jandarma ve polis ekipleri olay günü doktoru 67 VR 663 plakalı otomobile alarak darp ettikleri iddia edilen M.B ve T.Y.'yi gözaltına aldı.

Jandarma sorgusunda M.B. ve T.Y. suçlarını itiraf etti. 2 kişinin doktoru aralarında husumet nedeniyle dövdüklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin jandarmada sorgusu devam ediyor. Kentte çektiği fotoğraflarla ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı başarılarla tanınan ve Acılık Aile Sağlığı Merkezi Hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Koca, olayın ardından kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 34 saattir yaşam destek ünitesine bağlı yaşam mücadelesi veriyor.

Barış Doğan