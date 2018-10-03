Doktoru öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Bahçelievler'de dün özel bir hastanede görev yapan psikiyatri doktoru Fikret Hacıosman hastası tarafından silahla vurularak ağır yaralanmış, akşam saatlerinde ise hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler'de yaşayan akrabasının evinde yakalanarak gözaltına alınan Serhat T. (18), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmişti. Şubeye götürülen zanlı burada cinayeti işlediğini itiraf ederek, “Doktoruma gittiğimde ona zenginlerin yaşamından etkilendiğimi, onların o eğlence hallerini gördüğümde kin beslemeye başladığımı anlatıp, yardım istedim. Bu duygudan nasıl kurtulabileceğimi sordum. Ancak o benimle alay ederek 'sana yazdığım ilaçları tam ve zamanında içersen kurtulursun' demişti" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kendisiyle dalga geçilmesine çok sinirlendiğini söyleyen Serhat T.'nin silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.



Şüpheli, şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı şube çıkışında gazetecilerin, “Pişman mısınız” sorusunu yanıtsız bıraktı.Doğan Can Cesur