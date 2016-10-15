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Döküm sektöründe 190’dan fazla ülkeye 3 milyar dolarlık ihracat

Bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında 3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren döküm sektörü 190’dan fazla ülkeye ürün gönderiyor.

Döküm sektöründe 190dan fazla ülkeye 3 milyar dolarlık ihracat

15 Ekim 2016 15:31

Sektörün dış ticaret açığını kapatacak çalışmalar yaptığına dikkat çeken İstanbul Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği Döküm Sektör Komitesi Başkanı Aynur Ayhan, “Düşük ithalat, yüksek ihracat ile dış ticaret açığının düşmesine katkı sağlıyoruz” dedi. Sektörde “Türkiye algısını arttıracak” projeler geliştirdiklerini anlatan İstanbul Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği Döküm Sektör Komitesi Başkanı Aynur Ayhan, “2023 ihracat hedefi sektör açısından moral oldu. Önümüzdeki dönemde önemli projelerde Türkiye algısını arttıracak çalışmalar hız kazanacak. Bugün 3 milyar doların üzerinde ihracat yapan Türk döküm sektörü dünyada bu alanda 10’inci sırada bulunuyor. En büyük rakiplerimiz Avrupa’da Almanya ve İtalya. Dış ticaret açığını kapatacak çalışmalara imza atıyoruz” dedi.

Ayhan, “Döküm, tarihin en eski işleri arasında yer alıyor. Bütün sektörlere ürün veriyoruz. Otomotiv, beyaz eşya, enerji, raylı sistemler, savunma sanayii, tarım, iş makinaları ürün verdiğimiz sektörlerden bazıları. Sektör aslında hemen hemen her şeyin temelini oluşturuyor. Her dökümhane için farklı alanlarda ihtisaslaşma da söz konusu. Türkiye’de kendi döküm ürünlerini yapanların yani sıra ağırlıklı olarak fason dökümhaneler bulunuyor. Türk döküm sektörü olarak Avrupa otomotiv sanayinin temel taşlarındanız. Almanya’dan sonra döküm sektöründe Avrupa 2’ncisiyiz. Avrupa’nın en iyi dökümhanelerinin arasında Türk dökümhaneleri de bulunmakta. Yabancı sermayeli dökümhanelerin Türk sanayisine ilgisinin arttığını izliyoruz. Genelde ihracat yapan dökümhaneler fason, yani proje bazında sipariş üzerine üretim yapmalarından dolayı Ar-Ge merkezlerinin kurulması ile ilgili şartları her dökümhanede yakalayamıyoruz. Türkiye’de üretim sıkıntısı yok, pazarlama sıkıntısı var. Dolayısı ile Türkiye algısını yükseltmemiz lazım” dedi.
Kum dökümhanelerinin önemli miktarda Silis kumu kullandığını dile getiren Aynur Ayhan, “Zamanla yerleşkeler kum ocaklarının yakınlarına gelmelerinden kaynaklı olarak ocakların ruhsatlarının yenilenmesinde sorunlar yaşanabiliyor. Ya da geçmişte şehir dışında olan dökümhanelerin artık şehir içinde kalmasından dolayı çarpık kentleşmeden nasibimizi alıyoruz. Dökümhaneler ‘çevreyi kirletiyor’ diyorlar. Bizim dökümhanelerimiz Avrupa’yla kıyaslandığı zaman AB uyum çerçevesinde gereklilikleri yerine getirmelerinden dolayı çok iyi bir seviyede” dedi.

Türkiye’de ve yakın coğrafyada yaşanan gelişmelerin sektör açısından etkilerini de anlatan Aynur Ayhan, “2015 yılında yaşanan bölgesel siyasi ve ekonomik sıkıntılara rağmen sektör iyi durumda. 15-20 yıl önceki sektör ile şuan ki sektör arasında çok büyük bir fark var. Kalite anlamında çok büyük atılımlar gerçekleştirdik. Bürokratların da bizlerle aynı dinamizme sahip olması çok önemli. Yerli malı kullanımı her platformda ısrarla vurgulamak zorundayız” dedi.

Sektör açısından eğitim konusunun çok önemli olduğunu dile getiren Ayhan, “Şuanda çalışacak eleman bulamıyoruz. Meslek liselerinin önemi arttırılmalı ve pratik ağırlıklı olmalılar. Meslek lisesi mezunu mesleğini icra edecek kişilere ihtiyacımız var. Kars’tan Edirne’ye herkes personel arıyor. Sektörün duayen isimlerinin teknik bilgileri, pratik tecrübeleri meslek liselerine, üniversitelere aktarması gerekiyor. Üniversitelerde ki eğitim sistemi özel sektörün dinamiğine yetişemiyor. Biz bilgi açığını sürekli iç eğitimler düzenleyerek tamamlamaya çalışıyoruz. Okulda son bir yıl öğrencilerin uygulamalı eğitim alması gerekiyor” diye konuştu.

Etiketler: döküm sektörü, ihracat


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