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Dokuma halı devri kapandı esnaf çare arıyor

Sentetik halıların rağbet görmesiyle dokuma halı devrinin sona erdiğini söyleyen esnaf eski günlerini arıyor. Artık çırak dahi yetiştiremediğini söyleyen dokuma halı esnafı, mesleklerinin bitme noktasına gelmesinden şikayetçi.

Dokuma halı devri kapandı esnaf çare arıyor

02 Ocak 2018 12:23

Dokuma halı esnafı, eski güzel günlerinin arayışında. Şimdilerde makine halıları ve sentetik halının daha çok rağbet görmesinden dolayı mesleklerinin bitme noktasına geldiğini dile getiren esnaf, geçmişte 6 dokuma halı yastığıyla bile evlerinin ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini ifade etti. Çırak dahi çalıştıramayan esnaf, eskiden halıcıların 6 dokuma halı yastıkla evlerinin bütün ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Baba mesleğini icra eden dokuma halı ustalarından Duran Yılmaz, “El dokuma halılar eski özelliğini kaybediyor eski kadınlar da dokuma işini bıraktı. Emeğin karşılığını alamayan kişilerin işi bırakması sonrası talep de düştü. Talep olmayınca eski halılar da para etmemeye başladı. Şimdi genç kızlar ve gelinler de halı dokumak istemiyor. Dokusalar da emeklerinin karşılığını alamıyorlar” dedi.

Dokuma halıların sentetiklere göre daha sağlıklı ve kullanışlı olduğunu belirten Yılmaz, “El dokuma halılar daha kullanışlı yüne basarsın. Şimdiki halılar ise sentetik, hastalık ve mikroplar da ondan doğuyor. Eski halılarda ise böyle bir sorun yaşamadık. Gençler, mobilyaya uyumlu diye sentetik ve makine halılarına talip oluyorlar. Eskiden ise mobilya seçeneği olmadığı için insanlar dokuma halılar alıyordu” diye konuştu. Dokuma ustası Yılmaz, eski günlere özlemini şöyle anlattı:

“50-60 yıl önce halılar dokunduktan sonra 6 halı yastık satışı ile kişi evin ihtiyaçlarının tamamını görürdü. Kışlık, çay, şeker, içecek, un, buğday gibi temel ihtiyaçlarının hepsini alırdı. Şimdilerde ise para etmediği için kadınlar dokumayı bıraktı. Okullarda mesleğe dayalı anlatımların yapılması gerekiyor.”

Kırşehir'in tarihine uygun biçimde önemli bir halı dokumacılığı ve halı tamiri merkezi haline dönüştürülebileceğini belirten Arkeolog Mehmet Göktürk ise, "Halıcılık ve dokuma sanatı yöre halkının en önemli geçim kaynaklarından biriydi. Bu nedenle ekonomik desteğin artması amacıyla genç kızlar halı dokuyarak pazarlarda satardı. Kırşehir'de yaşayan herkesin evinde eski yöresel halı mevcuttur. Rivayete göre Kırşehir'de 5 bin tezgahın olduğu söylenmekte, Kırşehir'de halıcılık ve dokuma zamanla da meslek haline dönüşmeye başlıyor. Halılar özellikle ‘seccade’ tipinde ve Gördes düğüm tekniği ile dokunmuştur. Renklerinde genel olarak kırmızı, mavi, kahverengi, sarı, yeşil ve beyaz renkler hakimdir" ifadelerini kullandı. 

Enderhan Öz

Etiketler: dokuma halı

 

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