Diğer
Kategoriler

Dokunmatik akıllı mezar taşı

Gaziantep Deva Okulları'nın düzenlediği Maker Faire Bilim Fuarı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerin birbirinden ilginç buluşlarına ev sahipliği yaptı. 15 yaşındaki Erdem Akaş'ın, Kur'an-ı Kerim okuyan ve tek bir tuşla mezar sulayan modern mezar taşı, büyük ilgi gördü.

Dokunmatik akıllı mezar taşı

11 Şubat 2017 16:28

Şanlıurfa’dan gelerek projenin amacını anlatan 15 yaşındaki Erdem Akaş, şunları söyledi:
"Mezar taşı güneş enerjisi ile çalışıyor. Güneş enerjisinden aldığı enerji, powerbankta depolanıyor. Dokunmatik bir ekrana sahip. Kur'an-ı Kerim ve ezan okuyor. Aynı zamanda uzaktan kontrol edilebiliyor. Program sayesinde kişi sadece tek bir düğmeye basarak mezarın sulanmasını da sağlayabilecek" dedi.
Bu projeye ev sahipliği yapan Deva Okuluna teşekkür eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, böyle önemli bir projeye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

“Katma değeri yüksek bilim alanında ürünler elde etmek istiyoruz”

21. yüzyılda bilimin, teknolojinin ayakla eğitildiği bir dönem yaşadıklarını söyleyen Müdür Mete, ”Eğitimde kazanılan becerilerin, teknoloji ile harmanlandığı zaman nasıl bir sonuç ortaya çıktığını burayı gezerek gördük. Açıkçası gelecek anlamda ümitlenmiş olduk. Çünkü 21. yüzyılda bilgeye ulaşan değiliz, sadece bilgiyi hayatın her anında kullanabilen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Dünyayla mücadele ve rekabet edebilmenin, katma değeri yüksek bilim alanında ürünler elde etmenin tek yolu budur” dedi.

“Teknolojiyi kullanmak istiyoruz”

Deva Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Tahmazoğlu,”Teknolojiyi kullanmak istiyoruz. Teknolojiyi de birlikte üretmek istiyoruz. Öğrencilerimizin geleceği üretmesi teknolojiyi kullanarak üretmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen Maker Faire Bilim Fuarı’nın içeriği hakkında da bilgi veren Başkan Tahmazoğlu, ”Şehrin çeşitli yerlerinden 53 tane katılımcı okulumuz var. Bunun içinde 6 tanesi üniversite, anaokulu, ortaokulu ve liseye kadar bütün okullardan var. Teknolojiyi kullanarak yaptıkları kendi projeleri ve kendi hayalleri gerçeğe dönüştürmek adına fikir alışverişi adına bu projeyi gerçekleştirdik” diye konuştu.

Kazım Uzunöz

Etiketler: akıllı mezar taşı, dokunmatik mezar taşı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!