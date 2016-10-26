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Dokuz Eylül Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 12 ilde yapılan operasyonla, FETÖ'nün Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanması içerisinde olduğu ileri sürülen, aralarında akademik personelin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Dokuz Eylül Üniversitesine FETÖ operasyonu

26 Ekim 2016 10:33
Dokuz Eylül Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabaha karşı İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak, FETÖ'nün Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanmasına operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı olan 55 şüpheliden şu ana kadar 30'unun yakalandığı öğrenildi. Aralarında akademik personel, idari kadro ve öğrencilerin de bulunduğu şüphelilerin FETÖ'ye üye oldukları, örgütün gizli mesajlaşma uygulaması 'ByLock'u kullandıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin evlerinde halen aramaların devam ettiği bildirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü söylendi. 

Abdülaziz Baydilli
İZMİR 


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