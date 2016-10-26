İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabaha karşı İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak, FETÖ'nün Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanmasına operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı olan 55 şüpheliden şu ana kadar 30'unun yakalandığı öğrenildi. Aralarında akademik personel, idari kadro ve öğrencilerin de bulunduğu şüphelilerin FETÖ'ye üye oldukları, örgütün gizli mesajlaşma uygulaması 'ByLock'u kullandıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin evlerinde halen aramaların devam ettiği bildirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü söylendi.

Abdülaziz Baydilli

İZMİR