Diğer
Kategoriler

Dolandırdığı kadının ahı tutttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadını telefonla dolandıran zanlı yakalandı. Zanlının 10 gün önce kazada yaralandığı ve dolandırdığı 200 bin liralık ziynet eşyalarıyla hastaneye sevk edildiği ortaya çıktı. Kol ve bacaklarında kırıklar olan dolandırıcı, ambulansla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dolandırdığı kadının ahı tutttu

27 Temmuz 2017 12:07

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar, 14 Temmuz 2017 tarihinde Ş.H. isimli kadını arayarak, kendilerini başkomiser olarak tanıttılar. Kadını karakola davet eden dolandırıcılardan biri, evde kalan kızı S.H.’yi aradı. Kadının kızını da aynı yöntemle kandıran dolandırıcılar, kıza evdeki para kasasında bulunan ziynet eşyalarını ve paralarını bir poşete koyup şehir merkezine getirmesini söyledi. Dolandırıcıların ağına düşen S.H., kasadaki 7 bin lira nakit, 200 bin lira değerindeki özel yapım ziynet eşyalarını poşete koyup evden çıktı. Genç kız, elindeki poşeti dolandırıcıya teslim etti.

Dolandırıldıklarını anlayan anne ve kızı polise şikayette bulundu. Polis, dolandırıcı ile kızın buluştuğu noktalarda güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Polis, 51 yaşındaki Ömer E.’yi tespit etti. Ömer E.’nin Bursa’nın Görükle semtinde ikamet ettiği belirlendi. Dün yapılan operasyonla dolandırıcılık şüphelisi Ömer E. yakalandı.
Olaydan hemen sonra Bursa-Ankara yolu üzerinde elindeki ziynet dolu poşetle yürüyen dolandırıcılardan 51 yaşındaki Ömer E.’ye otomobilin çarptığı öğrenildi. Aynı kazada otomobildeki 38 yaşındaki K.Y. ve 12 yaşındaki O. Y. de yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dolandırıcılık şüphelisi Ömer E.’nin ambulans içine ziynet dolu poşetle alınıp hastanenin acil servisine götürüldüğü öğrenildi. 10 gün boyunca tedavi gören şüpheli taburcu edildi.

Kolunda ve bacaklarında kazadan dolayı kırıklar oluşan dolandırıcılık şüpheli Ömer E, emniyetteki sorgulamanın ardından ambulansla adliyeye sevk edildi. Adliyeye tekerlekli sandalye ile çıkarılan şüpheli tutuklandı. 

Salih Bakıcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!