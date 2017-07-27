Dolandırdığı kadının ahı tutttu

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar, 14 Temmuz 2017 tarihinde Ş.H. isimli kadını arayarak, kendilerini başkomiser olarak tanıttılar. Kadını karakola davet eden dolandırıcılardan biri, evde kalan kızı S.H.’yi aradı. Kadının kızını da aynı yöntemle kandıran dolandırıcılar, kıza evdeki para kasasında bulunan ziynet eşyalarını ve paralarını bir poşete koyup şehir merkezine getirmesini söyledi. Dolandırıcıların ağına düşen S.H., kasadaki 7 bin lira nakit, 200 bin lira değerindeki özel yapım ziynet eşyalarını poşete koyup evden çıktı. Genç kız, elindeki poşeti dolandırıcıya teslim etti.



Dolandırıldıklarını anlayan anne ve kızı polise şikayette bulundu. Polis, dolandırıcı ile kızın buluştuğu noktalarda güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Polis, 51 yaşındaki Ömer E.’yi tespit etti. Ömer E.’nin Bursa’nın Görükle semtinde ikamet ettiği belirlendi. Dün yapılan operasyonla dolandırıcılık şüphelisi Ömer E. yakalandı.

Olaydan hemen sonra Bursa-Ankara yolu üzerinde elindeki ziynet dolu poşetle yürüyen dolandırıcılardan 51 yaşındaki Ömer E.’ye otomobilin çarptığı öğrenildi. Aynı kazada otomobildeki 38 yaşındaki K.Y. ve 12 yaşındaki O. Y. de yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dolandırıcılık şüphelisi Ömer E.’nin ambulans içine ziynet dolu poşetle alınıp hastanenin acil servisine götürüldüğü öğrenildi. 10 gün boyunca tedavi gören şüpheli taburcu edildi.



Kolunda ve bacaklarında kazadan dolayı kırıklar oluşan dolandırıcılık şüpheli Ömer E, emniyetteki sorgulamanın ardından ambulansla adliyeye sevk edildi. Adliyeye tekerlekli sandalye ile çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Salih Bakıcı