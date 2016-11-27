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Dolandırdığı kişiler tarafından rehin alındı

Bolu’da yabancı uyruklu şahısları dolandırdığı iddia edilen ve dolandırdığı kişiler tarafından rehin alınarak darp edilen şahıs kaçarak polise sığındı. Dolandırıcı şahıs ve şahsı rehin alan 4 yabancı uyruklu kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dolandırdığı kişiler tarafından rehin alındı

27 Kasım 2016 15:12
Dolandırdığı kişiler tarafından rehin alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgi ve iddialara göre, doğu illerinden Bolu’ya gelen M.D. yanında getirdiği sahte altın sikkeleri Bolu’da yaşayan 4 Iraklı ve 1 Yemenli şahsa yaklaşık 150 bin TL karşılığında sattı. M.D.’den aldıkları sikkelerin sahte olduğu anlayan Ş.A., Y.K., M.A., A.K. ve M.A şahsı arayarak altın sikkelerden tekrar almak istediklerini söylediler.

Sahte sikkeleri satmak için şahısların evine giden M.D., 5 kişi tarafından darp edilerek 2 gün boyunca rehin alındı. Darp edilerek çeşitli yerlerinden yaralanan M.D. sabah saatlerinde diğer şahıslar uyurken evin camından kaçarak polise sığındı. Polis ekipleri M.D’nin söylediği adrese giderek 5 kişiyi gözaltına aldı. Ş.A., Y.K., M.A., A.K. ve M.A’nın verdikleri ifade sonrasında M.D.’nin dolandırıcı olduğu anlaşıldı.
Batı Karadeniz illerinde çok sayıda kişiyi yaklaşık 200 bin TL dolandıran M.D. ‘Nitelikli dolandırıcılık’, M.D.’yi rehin alarak darp eden Ş.A., Y.K., M.A., A.K. ve M.A ise ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildiler.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem 

 


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