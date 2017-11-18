Diğer
Kategoriler

Dolandırıcı: 'Aklım hala yapamadıklarımda'

Kahramanmaraş’ta dolandırıcılık suçundan 53 yıl hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi, bir binanın inşaatında çalışırken kıskıvrak yakalandı. Şahıs, "Aklım yaptıklarımda değil yapamadıklarımda" dedi.

Dolandırıcı: Aklım hala yapamadıklarımda

18 Kasım 2017 17:49

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 53 yıl hapis cezası ile aranan ve Kocaeli Kandıra Açık Cezaevi firarisi olan 25 yaşındaki Mustafa K.'yı yakalamak için özel bir ekip oluşturdu. Uzun soluklu bir takip yapan sivil polis timleri, hükümlüyü yakalamak için irtibata geçmesi muhtemel kişilerin izini sürerek araştırma yaptı. Birçok adreste araştırma yapan polis ekipleri, topladığı bilgiler ile Mustafa K’ya adım adım yaklaştı. Ekipler, şahsın Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'nde bir inşaatta çalıştığını tespit etti ve inşaat alanına operasyon yaptı. Operasyonda inşaatta montalama işi yaparken yakalanan zanlı, "Aklım yaptıklarımda değil hala yapamadıklarımda" dedi.
2015 yılında Kocaeli Kandıra Cezaevinden firar eden, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık gibi suçlardan oluşan 51 suç dosyasından aranan ve hakkında 53 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa K. işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Mustafa K, "Dönüşüm muhteşem olacak" dedi. 

Halil Koyun
 

Etiketler: kahramanmaraş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç