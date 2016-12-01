Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman, Erzurum, Erzincan ve Bingöl'de sahte altınla 6 ayrı dolandırıcılık olayına karışan A.D.'yi (25) Elazığ'da aynı yöntemle dolandırıcılık yapmak isterken yakalamıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şüpheli A.D.'nin dolandırdığı sarraflardan Kadir Avcı, zanlının yakalanması için 10 bin lira ödül koymuştu.

Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ