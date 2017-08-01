Dolandırıcı ve hırsızlara karşı vatandaşlara 5 bin bilgilendirici broşür dağıtıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Şehrin farklı noktalarında vatandaşları bilinçlendirici broşürlerin dağıtıldığının belirtildiği açıklamada, “Hızla değişen ve gelişen teknoloji le birlikte toplumların, toplumsal ilişkilerin, anlayışların ve toplumsal sorunların ve bu çerçevede suçlarında kaçınılmaz olarak değiştiği, suçların, suç işlenme yöntemlerinin, kullanılan araçların gibi değişmesi ve gelişmesi, doğal olarak bunlarla mücadeledeki yöntemleri de değişmektedir. Yazılı ve görsel basında sık sık gündeme gelen dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı halkı bilinçlendirmek amacı ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzce; vatandaşlarımızın “dolandırıcılık, hırsızlık” konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik olarak ilimiz Kırmızı Toprak, Gökmeydan, Eskibağlar ve Şirintepe mahallelerinde bulunan semt pazarlarında, ESPARK Alış veriş merkezi, Eskişehir Otobüs Terminali, Eskişehir TCDD Tren Garına ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Doktorlar caddesi üzerinde Polis standı kurularak bilgilendirme çalışmaları yapılmış, bi çalışmalar esnasında vatandaşlarımızla yüz yüze iletişime geçilerek, dolandırıcılık ve hırsızlık olayları ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar anlatılmış, bu çalışmalar kapsamında tasarımı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 5 bin adet broşür dağıtılmıştır” ifadelerine yer verildi.