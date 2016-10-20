Dolandırıcılar, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, adına sosyal medya hesabı açtıktan sonra 30’a yakın arkadaşlarına istek göndererek, kampanya adı altında para istedikleri ortaya çıktı. Dolandırıcıların Filiz’in adını açılan sahte hesaptan takipçilerine istek kabul edilmesinin ardından mesajla, "Dün bin 800 TL’ye notebook bilgisayar aldım. 300 TL kampanya verdiler. Hattın faturalıysa ver numaranı yükleyeyim. Sen de 3 ay boyunca fatura ödeme" yazması üzerine konuyu fark eden Filiz, uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından konu hakkında takipçilerini uyaran Başkan Filiz, “Necip Filiz adına sahte hesap açılıp, arkadaşlık isteği gönderilmekte ve aşağıdaki resimde görüldüğü üzere bazı isteklerde bulunulmaktadır. Bu sahte hesaptan gelen mesajları itibar etmemenizi rica ederim. Gerekli yerlere başvurular yapılmış olup bu sahtekarın tespit edilip yakalanması an meselesidir” şeklinde açıklama yaptı.