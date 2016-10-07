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Dolandırıcılar hedeflerindeki kadını böyle kandırdı

Kocaeli’nde aradıkları vatandaşları "Hesabınızı FETÖ kullanıyor" diyerek dolandıran 6 kişilik çete, polis tarafından çökertildi. Zanlıların bir kadını dolandırma anı ise, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Dolandırıcılar hedeflerindeki kadını böyle kandırdı

07 Ekim 2016 20:38
Dolandırıcılar hedeflerindeki kadını böyle kandırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, aradıkları vatandaşları, "Banka hesaplarınız FETÖ’nün eline geçti. Telefonu kapatmayın. Biz size yardımcı olacağız. Hesabınızda bulunan para ve altınları söylediğimiz yere bırakın" diyerek dolandırıcılık yaptı. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların evinde yapılan aramalarda 100 bin lira, 5 bin 200 dolar, 7 adet bilezik, 5 adet çeyrek altın ve küpeler ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırılma anı güvenlik kamerasında

Zanlıların bir kadını dolandırma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Telefon ile aradıkları kadını aynı yöntem ile kandıran çete üyeleri, çantaya doldurttukları para ve altında bir otomobilin altına bırakmasını istedi. Telefondan verilen talimatlara uyan kadın, içi para ve altın dolu çantayı verilen adrese bıraktı. Paranın bırakılmasının ardından olay yerine gelen çete üyesi kadın ise, çantayı alarak uzaklaştı. Daha sonra kuyumcuya giden çete üyesi kadın, altınları bozdururken güvenlik kameralarına yakalandı.

Etiketler: dolandırıcı


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