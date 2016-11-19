Edinilen bilgilere göre, L.B. (32) isimli şahsı arayan dolandırıcılar, kendilerini bir bankanın görevlileri olarak tanıttı. Şahısla bir süre sohbet eden dolandırıcılar, daha sonra bir takım bilgiler istedi. Dolandırıcılara inanan ve kendisinden istenilen bilgileri karşı tarafa veren şahıs, internet hesabını kontrol edince 15 bin TL kredi çekildiğini ve bu paranın E.K. isimli şahsa aktarıldığını fark etti. Dolandırıldığını fark eden şahıs, polis ekiplerine gidip durumu anlatarak şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.