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Dolandırıcılar jandarmadan kaçamadı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendilerini emekli sandığı görevlileri olarak tanıtan ve yardım dağıttığını belirten 3 dolandırıcı, yapılan ihbar üzerine araç içerisinde kıskıvrak yakalandı. Yapılan araştırmada dolandırıcıların Manisa ile birlikte Aydın ve Denizli'de de 6 dolandırıcılık olayına karıştığı ve arandıkları belirlendi.


04 Ekim 2016 17:20


Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi'nde 29 Eylül tarihinde yaşandı. Kendilerini emekli sandığı görevlisi olarak tanıtan ve yardım dağıttığını belirten F.A., E.V. ve M.E. isimli şahıslar, vatandaşlarla iletişime geçerek, devlet memuru süsüyle güvenlerini kazanıp maddi kazanç elde ettiler. Şahıslardan şüphelenen bazı vatandaşlar, durumu 156 jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye giden ekipler, dolandırıcıları kullandıkları araç ile dolandırıcılık eylemini gerçekleştiremeden yakaladı. Yakalanan bir şüphelinin 2 ayrı suçtan arandığı tespit edilirken, yapılan araştırma ile şahıslar tarafından Aydın'da 2, Denizli'de 2 ve Manisa'da da 2 dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi. Dolandırıcılar adliyeye sevk edildi. 

Adem Şahin


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