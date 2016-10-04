

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi'nde 29 Eylül tarihinde yaşandı. Kendilerini emekli sandığı görevlisi olarak tanıtan ve yardım dağıttığını belirten F.A., E.V. ve M.E. isimli şahıslar, vatandaşlarla iletişime geçerek, devlet memuru süsüyle güvenlerini kazanıp maddi kazanç elde ettiler. Şahıslardan şüphelenen bazı vatandaşlar, durumu 156 jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye giden ekipler, dolandırıcıları kullandıkları araç ile dolandırıcılık eylemini gerçekleştiremeden yakaladı. Yakalanan bir şüphelinin 2 ayrı suçtan arandığı tespit edilirken, yapılan araştırma ile şahıslar tarafından Aydın'da 2, Denizli'de 2 ve Manisa'da da 2 dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi. Dolandırıcılar adliyeye sevk edildi.

Adem Şahin