Balıkesir'de vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Karesi ilçesinde vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 3 erkek şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların üzerinde ve kullandıkları araç içerisinde yapılan aramalarda 3 adet bilezik, 11 bin 745 TL para ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taşkın Sarıca

BALIKESİR