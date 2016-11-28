Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; Susurluk ve Karesi ilçesinde bir vatandaşı telefonları dolandıran şüpheli şahıslardan 1'ini suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıs ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 2 şüpheli şahsın ise kullandıkları araç ile Bursa istikametine gittikleri tespit edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyon neticesi şüpheliler dolandırdıkları kişilerden aldıkları ziynet eşyaları ve paralarla yakalanarak Balıkesir'e getirildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 40 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 3 bin 290 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan şahıslar tutuklanarak Balıkesir L tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.