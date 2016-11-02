Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığınca haklarında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçunda tahkikat başlatılan ve tutuklanan bazı şahısların ailelerine ulaşıp kendilerini polis, infaz koruma memuru, avukat olarak tanıtan şüphelilerin, maddi menfaat karşılığında tutuklu olan yakınlarını cezaevinde çıkaracaklarını vaat ettiği bilgisi alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Pazartesi günü akşamı, şantaj ve dolandırıcılık suretiyle maddi menfaat sağlamaya çalışan iki şahısı yakaladı. Şahısların yapılan sorgulamalarında dolandırıcılık ve gasp suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.