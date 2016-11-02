Diğer
Kategoriler

Dolandırıcılardan akıl almaz yöntem

İzmir’de gözaltına alınan FETÖ üyelerinin aileleri olduğu iddia edilen kişilere ulaşıp, kendilerini polis, avukat olarak tanıtarak yakınlarını cezaevinden çıkarabileceklerini vaat eden 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Dolandırıcılardan akıl almaz yöntem

02 Kasım 2016 20:12

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığınca haklarında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçunda tahkikat başlatılan ve tutuklanan bazı şahısların ailelerine ulaşıp kendilerini polis, infaz koruma memuru, avukat olarak tanıtan şüphelilerin, maddi menfaat karşılığında tutuklu olan yakınlarını cezaevinde çıkaracaklarını vaat ettiği bilgisi alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Pazartesi günü akşamı, şantaj ve dolandırıcılık suretiyle maddi menfaat sağlamaya çalışan iki şahısı yakaladı. Şahısların yapılan sorgulamalarında dolandırıcılık ve gasp suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler: dolandırıcı, gözaltı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        Vivi rent a car
        vivi.com.tr
        Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Termal Oteller ve Kayak Otelleri
        Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
        Fethiye Otelleri %40 İndirimli
        www.otelfiyat.com

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Kadınların merak ettiği ve
        ilgi duyduğu tüm konular
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!