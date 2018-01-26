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Dolandırıcıları uyanık bankacı yakalattı

Bursa’da FETÖ ve terör örgütü bahanesiyle vatandaşları kandırarak paralarını alan dolandırıcıların foyasını banka görevlisi ortaya çıkardı.

Dolandırıcıları uyanık bankacı yakalattı

26 Ocak 2018 15:49

Bursa’da ev telefonundan ve cep telefonundan 68 yaşındaki emekli Z.G.’yi arayan dolandırıcılar, banka hesaplarının terör örgütünün eline geçtiği yalanını söyledi. Yaşlı kadını kandıran dolandırıcılar, bankadaki 250 binin çekerek kendilerine teslim etmesini istedi. Telefonda kendisini başkomiser olarak tanıtan kişiye inanan Z.G., bankaya giderek bütün parasını çekti. Banka memuru, bunun dolandırıcıların bir oyunu olduğunu düşünerek, kadını polisler gelene kadar bankada beklemesi konusunda ikna etti.

Haber verilmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bankaya gelerek, dolandırıcıların parayı almaya gelmelerini beklemeye başladı. Bankaya gelen 2 dolandırıcı ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Suç dosyaları kabarık

Suçüstü yakalanan 2 dolandırıcı gözaltına alınırken, daha önce de 5 kişiden 350 bin lira ve çok sayıda ziynet eşyası aldıkları ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda, zanlıların başka bir olayda yaşlı bir kadından yine para alırken güvenlik kameralarına yakalandığı belirlendi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 

Abdullah Çibir

Etiketler: Bankacı, bursa

 

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