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Dolandırıcıların evinden servet çıktı

Şanlıurfa polisi tarafından telefon dolandırıcılarına yönelik yapılan iki ayrı eş zamanlı operasyonda 38 kişi yakalanırken, şahısların evlerinde yapılan aramada ise adeta bir servet çıktı.

Dolandırıcıların evinden servet çıktı

16 Kasım 2017 16:11

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini asker, polis ve savcı olarak tanıtıp Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Edirne, Kütahya, Manisa, Aydın, Ankara, İzmir ve Balıkesir’deki vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şanlıurfa’nın Harran ve Akçakale ilçelerinde düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Çalışmalarına devam eden ekipler, dün de ikinci bir operasyon düzenledi. Şanlıurfa’nın Harran ve Akçakale ilçeleri ile Malatya ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Adeta servet çıktı

Her iki olayda gözaltına alınan 38 kişinin evlerinde yapılan aramada, vatandaşları çeşitli şekillerde dolandırıp elde ettikleri 731 bin 350 lira, 82 cumhuriyet altını, 15 yarım altın, 41 çeyrek altın, 13 altın bilezik, 24 Reşat altını, 12 altın kolye, 5 altın küpe ile olayda kullanılan 19 adet telefon, 8 adet banka kartı, 28 adet telefon kartı ve telefon kart bloku, 3 adet hafıza kartı, 2 adet hafıza kartı adaptörü, 3 adet flash bellek, 1 adet USB, 2 adet USB modem ve kendilerini polis olarak göstermek için kullandıkları 2 adet el telsizi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet el telsizi şarj aleti ele geçirildi. Para ve altınlar mağdurlara teslim edilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Etiketler: şanlıurfa

 

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