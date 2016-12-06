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Dolandırıcıların oyunu hız kesmiyor

Eskişehir'de, kendisini arayan kişilere bazı bilgiler veren şahıs dolandırıldı.


06 Aralık 2016 16:11

Edinilen bilgilere göre dolandırıcılar, C.E. (72) isimli şahsı arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Dolandırıcılar, şahsa, hesap işletim ücretlerini iade edeceklerini söyleyerek, hesap numarasını istedi. Daha sonra kredi kartı numarası ile cep telefonuna gelen şifreyi ve kimlik bilgilerini de dolandırıcılara veren şahıs, dolandırıldığını fark etti. Bankamatiğe giden ve hesabını kontrol eden şahıs, 530 TL harcama yapıldığını anladı. Durumu polis ekiplerine anlatan şahıs şikayetçi oldu.
Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı. 

Etiketler: dolandırıcıların oyunu, eskişehir


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