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Dolandırıcıların 'SGK denetçisiyiz’ oyunu polise takıldı

Beylikdüzü’nde kendilerini SGK denetçisi olarak tanıtarak iş yeri sahiplerinden para talep ederek dolandırıcılık yapan 4 kişi gözaltına alınırken, dolandırıcılık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dolandırıcıların SGK denetçisiyiz oyunu polise takıldı

22 Şubat 2017 19:21
Dolandırıcıların 'SGK denetçisiyiz’ oyunu polise takıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü’nde bulunan bir sanayi sitesinde kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetçisi olarak tanıtan kişilerin, iş yeri sahiplerinden para talep ederek dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından yürütülen takip sonucu P.Ö. isimli kadın şüpheli bir araç içerisinde gözaltına alındı. Takiplerini devam ettiren polis ekipleri, aracı kiralayan M.Ç. isimli şahıs ile P.Ö. ile hareket ettiği belirlenen K.S. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DOLANDIRICILIK ANI KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kendilerini denetçi olarak tanıtan şüpheliler bir iş yerine giderek evrak incelemeleri görülüyor. Şüpheliler ardından iş yeri sahibinden para talep ediyorlar.

Tugay Saday 

Etiketler: beylikdüzü, SGK


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