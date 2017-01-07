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Dolandırıcıların Türkiye turu yarıda kaldı

Türkiye’yi turlayıp telefon bayilerini dolandıran dolandırıcılık çetesi 3 kişi Giresun’da yakayı ele verdi.

Dolandırıcıların Türkiye turu yarıda kaldı

07 Ocak 2017 15:35

Düzenledikleri sahte kimlikler ile Türkiye turuna çıkan ve gittikleri her ilde sahte kimlikler üzerine telefon hattı ve o hatların faturalarına ek olarak ya da cep telefonu bayilerinin anlaşmalı bankalarından kredi alma yoluyla son model cep telefonlarını satın alan dolandırıcılık çetesinin Türkiye turu Giresun’da sona erdi. Giresun’dan önce Rize, Trabzon ve Kastamonu illerinde cep telefonu bayilerini dolandıran, dolandırıcılık çetesi üyesi 3 kişi aynı yönetimi kullanmak istedikleri Giresun’da, cep telefonu bayii çalışanlarının uyanık davranmasıyla asayiş ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, il merkezi Gazi Caddesi'nde bulunan iki ayrı cep telefonu bayiine gelen Ç.T. (21) isimli bayanla, F.K. (31) isimli erkek iki dolandırıcının daha önceden düzenledikleri sahte kimliklerle telefon hattı ve o hattın faturası üzerine veya bayiinin anlaşmalı bankasından kredi yöntemi ile cep telefonu almak istediler. Cep telefonu bayii çalışanlarının şahısların durumundan şüphelenmesi üzerine polise haber verildi. Polisin iş yerine gelmesiyle şahısların yapılan GBT sorgulamasında ibraz ettikleri kimliklerin sahte olduğu anlaşıldı.

Polisi görünce arkadaşlarını bırakıp kaçtı
Polis tarafından gözaltına alınan şahısların ifadesinde 3 kişi oldukları diğer şahsın polisi görünce kaçtığı anlaşıldı. Sahte sürücü belgesi ile İstanbul’dan kiraladıkları araçla Ordu iline kaçtığı öğrenilen diğer şahsın Y.Ç. (35) isimli şahıs olduğu öğrenildi. Şahsın yakalanması için Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Ordu’da durdurulan araçta bulunan Y.Ç. gözaltına alınarak Giresun’a getirildi. Araçta yapılan aramalarda 2 adet sim kart, 1 adet tablet, farklı markalara ait 6 adet son model cep telefonu ve bunlara ait sahte kimlikle düzenlenmiş faturalar ele geçildi.
Dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan F.K, Ç.T ve Y.Ç. isimli 3 şahıs Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor.

Resul Yanbul 

 


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