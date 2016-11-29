Otomobili ile İznik'e gelen F.D, yanında getirdiği 125 bin TL'ye karşılık A.A'dan 330 bin sterlin almak istedi. F.D'nin arka koltuğa poşet içerisinde koyduğu parayı gören A.A, "Arkadaşlar ileride bekliyor. Onları gönderip hemen geliyorum" diyerek araçtan inerek uzaklaştı. Bir müddet bekledikten sonra para dolu poşetin yerinde olmadığını fark eden F.D, dolandırıldığını anlayarak, soluğu emniyette aldı. F.D, polise "Hayvan alışverişinden tanıdığım A.A, benimle irtibata geçerek, (330 bin sterlinim var. Başkalarına vermek istemiyorum. Paran varsa sana )vereyim dedi. Otomobilde konuşurken paramı çalmış. Şikayetçiyim" dedi

Önceki aylarda ilçede iki kişi daha aynı şekilde dolandırılmıştı. Polis, kayıplara karışan A.A’yı arıyor.

Halil Ataş

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