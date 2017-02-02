Demirtaş Mahallesi'nde ikamet eden N.K. (41), internet üzerinden banka kara listesinde olup olmadığını kontrol etmek istedi. İnternet üzerinden bilgi alamayan N.K., bilgi alabileceği bir numarayı aradı. Telefon görüşmesinde, kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, para göndermesi halinde N.K'yi banka kara listesinden çıkarabileceğini söyledi. Dolandırıcılara inanan N.K, 2 lirayı dolandırıcıların hesabına yatırdı. Aradan bir müddet geçince dolandırıldığını anlayan N.K. polise müracaat etti. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.