Dolandırıcıların yeni yöntemi kredi kartı masrafı

Olay Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 13:30 sıralarında A.D. isimli şahsı telefonla arayan sahte bankacılar, kredi kartı masraflarını geri ödemek için telefonuna gelen şifreyi söylemesini istedi. Telefona gelen şifreyi dolandırıcılara söyleyen A.D, daha sonra telefonu kapattı. A.D, kredi kartı masraflarının hesabına yatmasını beklerken telefonuna gelen bir diğer mesajla şok geçirdi. Hesabından bin lira çekilen A.D. polise müracaat ederken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Serkan Akkuş