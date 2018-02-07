Diğer
Kategoriler

Dolandırıcılık olayına karışan şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 13 ayrı dolandırıcılık olayına karışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dolandırıcılık olayına karışan şahıs tutuklandı

07 Şubat 2018 19:08

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde 4, Besni ilçesinde 2, Kahta ilçesinde 3, Pazarcık ilçesinde 1, Adıyaman’da 1, Malatya’da 1 ve Aydın’da 1 olmak üzere 13 ayrı olaya karışan şahısların yakalanmasına yönelik Gölbaşı İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında kendilerini dolandırdıkları vatandaşlara öğretmen ve hademe olarak tanıtan şahsın Adıyaman’da kaldığı eve operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda evde bulunan M.Ö., Y.Ö., ile B.Ö., isimli 3 şahıs yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Polis merkezine götürülen şahıslardan Y.Ö. ile B.Ö. alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken olaylarla ilgili suçunu itiraf eden M.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Ö.’nün 41 adet sabıka kaydının olduğu, bu suçlardan 10 tanesinden arandığı ve hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile bin 660 TL para cezasının bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan M.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yakalanan şahsın kaldığı adreste yapılan aramada dolandırıcılık olaylarında kullandığı ve elde ettiği 3 bin 350 TL para, 10 bin TL değerinde 10 adet telefon, 3 bin TL değerinde 2 adet bilgisayar ise ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kürşat Aktaş
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç