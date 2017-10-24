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Dolandırıcılık şüphelisi kardeşine ait sahte kimlikle yakalandı

Bursa’da dolandırıcılık suçundan aranan bir kişi, kardeşine ait sahte kimlikle yakalandı.

Dolandırıcılık şüphelisi kardeşine ait sahte kimlikle yakalandı

24 Ekim 2017 10:31

Olay, Osmangazi’ye bağlı Santralgaraj Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, bir kişiyi dolandırıcılık suçundan aranan M.İ.A.’ya benzetti. Yapılan kimlik kontrolünde üzerinde başka isme ait kimlik çıkan şahıs emniyete götürüldü. Yapılan üst aramasında 1 adet silah ele geçirildi. Emniyette yapılan incelemelerde şahsın M.İ.A. olduğu tespit edildi. Şahsın üzerinden çıkan kimliklerin sahte ve kardeşine ait olduğu belirlendi. Dolandırıcılık suçundan araması bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru
 

Etiketler: dolandırıcılık, sahte kimlik

 

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