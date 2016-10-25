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Dolandırıcılıklara karşı tiyatrolu önlem

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, hemen hemen her ilde görülen dolandırıcılık olaylarına karşı bir tiyatro oyunu hazırlarken, oyun kent genelinde sahnelenmeye başlandı.

Dolandırıcılıklara karşı tiyatrolu önlem

25 Ekim 2016 18:32

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, dolandırıcılığın önüne geçmek için tiyatro oyunu hazırladı. Bu kapsamda ’İletişim Yoluyla Dolandırıcılık’ temalı tiyatro oyunu, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda sahnelendi. Senaryosunu Ayhan Arabacı’nın yazdığı, yönetmenliğini Cahit Eker’in üstlendiği oyun, yaşanmış olaylara ilişkin konuları anlatırken, oyun, Tele-Vole, Tele-Pati ve Kime Niyet Kime Kısmet başlıklı üç bölümden oluştu. Vatandaşların iletişim yoluyla nasıl dolandırıldıkları anlatılırken, oyunda sık sık kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtarak para isteyenlere inanılmaması gerektiği vurgulandı. Oyun, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Etiketler: dolandırıcı


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