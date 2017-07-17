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Dolandırılan yaşlı kadın parasına kavuştu

Zonguldak'ta, borcunu almak için geldiğini iddia eden kişi tarafından "para bozma" bahanesiyle dolandırılan yaşlı kadın, kaptırdığı fitre parasına kavuştu.

Dolandırılan yaşlı kadın parasına kavuştu

17 Temmuz 2017 12:03

Edinilen bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Hoştepe Sokağı'nda yaşayan 80 yaşındaki Ünal Kasap'ın evine gelen bir kişi, "Ben Oğlunun arkadaşıyım, bana 130 lira borcu var" diyerek, Kasap'tan borçlarını ödemesini istedi. Oğlunun borcunu fitre parasından ödemek isteyen Kasap'tan daha sonra para bozmasını isteyen şüpheli, üzerinde "geçersizdir" ibaresi bulunan sahte paralarla Kasap'ı 500 lira dolandırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekiplerin yürüttüğü 5 aylık çalışmalarının ardından, 19 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı ve 4 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası ile bin 660 lira adli para cezası bulunduğu tespit edilen M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Sahte paralarla yakalanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Şahsın yakalanmasının ardından şüpheli tarafından dolandırılan Ünal Kasap, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Levent Ceylan ve polis memurlarının parayı iade etmesiyle büyük sevinç yaşadı. Kasap, polislere sarılarak teşekkür etti.

Paradan ümidini kestiğini ifade eden 80 yaşındaki Ünal Kasap, yaptığı açıklamada, şunları söyledi. “Bana, 'Teyze bozuk 200 lira var mı? Sana 200 lira vereceğim.' dedi. 'Benim aylığım, yıllığım yok. Yardımla geçiniyorum.' dedim. Bana 200 lira bütün para verdi. İki tane 100'lük verdim. 'Bir tane daha var mı?' dedi. Yine 200 lira verdi, bozdum. 'Bir 100 lira daha ver, sana 30 lira vereceğim.' dedi. Bir 100 lira daha verdim. Gidiş, o gidiş. Bir daha dönmedi. Oğlumu aradım. O da borcu olmadığını söyledi” dedi.

Sertaç Özdemir


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